Carlos Gil

Vídeo | El alcalde de Cáceres recibe al embajador de Irlanda en España durante la celebración de Irish Fleadh

Cáceres refuerza su vocación internacional con la visita, en esta ocasión, del nuevo embajador de Irlanda en España, Brian Glynn. El alcalde de la ciudad, Rafa Mateos, ha mantenido este sábado un encuentro institucional en el marco de la celebración del festival Irish Fleadh, una de las citas más asentadas en la agenda cultural y de las más queridas por el público cacereño que estos días vuelve a convertir a la capital cacereña en epicentro de la música y la cultura irlandesa.