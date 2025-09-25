Jorge Valiente

Vídeo | Condenado un empresario cacereño por explotación laboral

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a un empresario del campo acusado de explotar a dos empleados a dos años de cárcel. La Sala ha dictado este jueves de forma oral después de que las partes, acusación y defensa, hayan llegado a un acuerdo previo sobre la condena para evitar que se celebre el juicio. De esta forma, el único imputado que responde a las iniciales de J. A. T. ha reconocido haber cometido delitos contra los derechos de los trabajadores con el fin de garantizar que su condena se reduzca considerablemente.