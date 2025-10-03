Carlos Gil

Así fue la manifestación por el pueblo palestino en Cáceres

En Cáceres, unas 400 personas de todas las edades, según cifras de la Policía Nacional, se han concentrado a las puertas del ayuntamiento, en la plaza Mayor, junto a una gran bandera palestina para exigir la liberación de los miembros de la Global Sumud Flotilla, el movimiento activista que lidera los barcos de ayuda humanitaria que han acudido al auxilio de la población de Gaza y en el que se encuentra un extremeño. Durante la protesta, tres integrantes de la plataforma Cáceres con Palestina han leído un manifiesto, consensuado a nivel nacional, con el que piden la paz para Palestina y la ruptura de las todas las relaciones con Israel.