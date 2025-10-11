Carlos Gil

Vídeo | Ignacio Casado, neurólogo cacereño: "En los últimos años, estoy viendo que se generan tantas consultas por dolor de cabeza como por quejas de memoria"

Ignacio Casado, jefe de Neurología del Hospital Universitario de Cáceres: "Si recordáramos todo estaríamos igual de incapacitados que si olvidáramos todo". Según explica el académico numerario de de la Real Academia de Medicina de Salamanca (Ramsa), la memoria es el conjunto de capacidades de las que se vale el cerebro para procesar la información procedente del mundo exterior. Clave en la evolución humana, incluye, como parte fundamental, la función de olvidar, necesaria para evitar la saturación. Más aún, en un mundo donde la exposición a la información es constante.