Carlos Gil

Vídeo | Más de 5.000 cacereños se tiñen de rosa en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama

El rosa volvió a ser el color protagonista en Cáceres. Más de 5.000 personas tomaron este domingo las calles de la ciudad para participar en la Marcha Rosa, una convocatoria que une deporte y solidaridad con un mensaje claro: avanzar en la investigación y la prevención del cáncer de mama. La cita, enmarcada en los actos del Día Mundial contra esta enfermedad, que se conmemora cada 19 de octubre, combinó deporte y concienciación en una jornada festiva y familiar.