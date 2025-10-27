El diseñador cacereño fetiche de Isabel Preysler: la reina de corazones vuelve a lucir sus vaqueros

La reconocida socialité Isabel Preysler ha vuelto a confiar en el aclamado diseñador de moda de celebridades, Jorge Redondo, natural de Cáceres y fundador de la firma Redondo Brand. La filipina, de 75 años, que acaba de publicar su autobiografía, 'Mi verdadera historia', acudía el pasado jueves a El Hormiguero, el programa de Pablo Motos en Antena 3, después de la presentación oficial de la controvertida obra, donde publicó algunas cartas íntimas que el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa le habría escrito durante su relación.

Preysler eligió para su esperada aparición en televisión un conjunto casual pero elegante que ya había lucido las pasadas navidades; un pantalón denim bordado con azabaches y lentejuelas negras firmado por el diseñador cacereño. Los dos compartieron durante las fiestas navideñas un posado frente a un árbol de Navidad.

No hay duda de que la madre de Tamara Falcó es una gran admiradora del trabajo de Redondo. Ha vestido varios de sus diseños de alta costura, entre ellos, un impresionante vestido rojo del diseñador extremeño para los premios ELLE Style Awards 2024, una prenda que captó la atención de la prensa de moda y corazón.

Jorge Redondo con Isabel Preysler / IG Jorge Redondo

Trayectoria del creador cacereño

Jorge Redondo, nacido en Cáceres en 1993, inició su contacto con el mundo de la moda a los 16 años, reseñando looks de alfombra roja en un blog. Tras estudiar Arquitectura durante cuatro años, se lanzó profesionalmente al diseño en 2018 con su propia firma, Redondo Brand.

Actualmente, sus creaciones son elegidas por figuras destacadas como María y Lucía Pombo, Naty Abascal, Ana Mena, Paula Echevarría, Aitana Sánchez-Gijón y Ana Belén. De hecho, Ana Belén vistió uno de sus diseños cuando fue maestra de ceremonias en la gala de los Goya 2024.

Redondo, quien se mudó a Madrid con su familia debido al trabajo de su padre, abrió su primera tienda en la exclusiva calle Claudio Coello del barrio de Salamanca de Madrid hace dos años Recientemente, se ha mudado a un apartamento en esta misma zona de alto nivel de la capital, el cual ha decorado él mismo, según un reportaje de la revista AD.