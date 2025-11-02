Carlos Gil

Vídeo | El Museo de Prado a través de los ojos de un médico de Cáceres: las patologías oculares en el arte

Enrique Santos, médico de Cáceres: "Realicé mi propio recorrido por el Museo del Prado en busca de obras con patologías oculares y curiosidades médicas". Natural de Torrejoncillo y con más de 25 años de trayectoria, el doctor, especialista en Neurooftalmología, combina su pasión por la medicina y el arte en su libro Oftalmología en el Museo del Prado. Más información