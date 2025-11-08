Jorge Valiente

Silvio Maestre, de 'El Mirador de Galarza': "El restaurante crecerá de nuevo con dos espacios gastronómicos únicos en Cáceres"

El clásico establecimiento cacereño celebra su 20º aniversario con una ambiciosa reforma, un menú especial y la promesa de mantener su esencia familiar mientras se adapta a los nuevos tiempos. Más información