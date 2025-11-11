Vídeo | Así ha sido la primera actuación de la 10ª Muestra Ibérica de Artes Escénicas

Vídeo | Así ha sido la primera actuación de la 10ª Muestra Ibérica de Artes Escénicas

Carlos Gil

Vídeo | Así ha sido la primera actuación de la 10ª Muestra Ibérica de Artes Escénicas

Carlos Gil

Cáceres
RRSS WhatsAppCopiar URL

La MAE tendrá este 2025 una programación compuesta por 17 compañías elegidas de entre 950 propuestas y contará con 536 profesionales procedentes de distintos puntos de la geografía nacional y Portugal. Las obras (habrá teatro, circo y danza) se desarrollarán en el Gran Teatro, la Fundación Tatiana, la Escuela Superior de Arte Dramático, el Teatro Capitol, el Ateneo de Cáceres, el Espacio UEx, la sala Maltravieso y la plaza de Santiago.

TEMAS

Tracking Pixel Contents