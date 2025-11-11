Carlos Gil

Vídeo | Así ha sido la primera actuación de la 10ª Muestra Ibérica de Artes Escénicas

La MAE tendrá este 2025 una programación compuesta por 17 compañías elegidas de entre 950 propuestas y contará con 536 profesionales procedentes de distintos puntos de la geografía nacional y Portugal. Las obras (habrá teatro, circo y danza) se desarrollarán en el Gran Teatro, la Fundación Tatiana, la Escuela Superior de Arte Dramático, el Teatro Capitol, el Ateneo de Cáceres, el Espacio UEx, la sala Maltravieso y la plaza de Santiago.