Jorge Valiente

Vídeo | La joven de Cilleros acusada de matar a su bebé será juzgada por un jurado popular

Un jurado popular se encargará de juzgar a la jovendel municipio cacereño de Cilleros que se mantiene en prisión provisional acusada de matar a su bebé recién nacido. El caso amplió su fase de instrucción por parte del Juzgado Número 2 de Coria, ya que la jueza solicitó una prórroga de seis meses, con la joven acusada de matar a su bebé recién nacido en el municipio cacereño en prisión provisional. Más información