Carlos Gil

Vídeo | Nuevo establecimiento en la calle Pintores de Cáceres: abre Santa Gloria

Apenas hace cuatro días (literalmente) que la franquicia Santa Gloria abrió su segunda cafeteria en Cáceres. Tras el éxito en San Pedro de Alcántara, desde el jueves están en la calle Pintores, en el local donde estuvo Tiendas Rojo. Su encargado y gerente, Ángel Balsera, cuenta para este diario sus primeras impresiones: "Los clientes están respondiendo muy bien porque hayamos abierto y se muestran muy contentos con el servicio".