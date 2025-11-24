Miguel Ángel Muñoz Rubio

Vídeo | La pista de hielo de Cáceres se inaugura el próximo viernes

Desde este viernes hasta el 7 de enero. La pista de hielo de Cáceres toma forma en la plaza Mayor toma forma. Se trata de una pista de patinaje y los operarios se afanan en su puesta en marcha ante la atenta mirada de turistas, vecinos y empresarios del comercio y la hostelería. A diferencia del año pasado, cuando la licitación quedó desierta y se tuvo que recurrir a una pista de hielo sintético a última hora, el ayuntamiento ha propuesto para adjudicación del servicio de su instalación y explotación a la empresa andaluza Donaelia SL. Más información