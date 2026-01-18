Vídeo | Las mascotas de Cáceres se pasaron por la iglesia de San Juan para recibir la bendición de San Antón
Los cacereños han llevado a sus mascotas a la iglesia de San Juan de Cáceres para recibir la bendición por San Antón. Más información
