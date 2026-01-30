CEDIDO

Vídeo | Así va el río Salor a su paso por Cuartos del Baño este viernes

"Dime tú, con la de agua que lleva el río, ¿cómo vamos a salir de aquí? Nos va a llevar el agua". La desesperación de los vecinos de Cuartos del Baño es notoria y no cesan en su empeño de conseguir un acceso digno a la finca donde residen. Llevan desde que iniciaron las precipitaciones por las borrascas a comienzos de esta semana sin poder salir de sus viviendas, incomunicados de igual forma que cada vez que llueve: "30 de enero, una semana aislados". Más información