Pablo Parra

Vídeo | El Cristo del Humilladero, una talla del siglo XV, y la Virgen de la Encarnación, inspirada en la Dolorosa de Salzillo, son las imágenes titulares de la cofradía que procesiona por el barrio de Llopis Ivorra

