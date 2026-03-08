Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin
Vídeo | El Cristo del Humilladero, una talla del siglo XV, y la Virgen de la Encarnación, inspirada en la Dolorosa de Salzillo, son las imágenes titulares de la cofradía que procesiona por el barrio de Llopis Ivorra

Vídeo | El Cristo del Humilladero, una talla del siglo XV, y la Virgen de la Encarnación, inspirada en la Dolorosa de Salzillo, son las imágenes titulares de la cofradía que procesiona por el barrio de Llopis Ivorra

Pablo Parra

Vídeo | El Cristo del Humilladero, una talla del siglo XV, y la Virgen de la Encarnación, inspirada en la Dolorosa de Salzillo, son las imágenes titulares de la cofradía que procesiona por el barrio de Llopis Ivorra

Pablo Parra

Cáceres
RRSS WhatsAppCopiar URL

El Cristo del Humilladero, una talla del siglo XV, y la Virgen de la Encarnación, inspirada en la Dolorosa de Salzillo, son las imágenes titulares de la cofradía que procesiona por el barrio de Llopis Ivorra

Tracking Pixel Contents