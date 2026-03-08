Vídeo | El Cristo del Humilladero, una talla del siglo XV, y la Virgen de la Encarnación, inspirada en la Dolorosa de Salzillo, son las imágenes titulares de la cofradía que procesiona por el barrio de Llopis Ivorra
El Cristo del Humilladero, una talla del siglo XV, y la Virgen de la Encarnación, inspirada en la Dolorosa de Salzillo, son las imágenes titulares de la cofradía que procesiona por el barrio de Llopis Ivorra
Últimos vídeos
GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO
Trump asegura que fue Irán quien bombardeó una escuela y mató a más de cien niñas
GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO