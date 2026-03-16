El Periódico Extremadura

Vídeo | Las quejas en la urbanización Las Arenas por las obras de la variante de Malpartida de Cáceres

Los vecinos de la urbanización Las Arenas, en Malpartida de Cáceres, denuncian desperfectos en sus viviendas que atribuyen a las voladuras realizadas durante las obras para la creación de la variante de Malpartida (la N-521). Según han explicado Rocío Arana y Manuel Cerro, miembros de la directiva de la asociación vecinal que representa a los casi 600 residentes del espacio, los daños comenzaron a detectarse en 2024 y, dos años después, continúan sin una solución que frene las detonaciones o repare los efectos en las casas. Las obras fueron adjudicadas a la empresa OHLA por casi 50 millones de euros.