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Vídeo | El terreno en el que se trabajara en Aldea Moret, Cáceres

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El Periódico Extremadura

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Cáceres
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Un proyecto de Urvipexsa busca transformar la zona degradada de 56 viviendas sociales en el entorno, con zonas de juego y paseo. Incluye mejoras de accesibilidad como vados peatonales y plazas de aparcamiento accesible, además de un carrusel inclusivo en la zona infantil de las viviendas.

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