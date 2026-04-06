El Periódico Extremadura

Vídeo | El terreno en el que se trabajara en Aldea Moret, Cáceres

Un proyecto de Urvipexsa busca transformar la zona degradada de 56 viviendas sociales en el entorno, con zonas de juego y paseo. Incluye mejoras de accesibilidad como vados peatonales y plazas de aparcamiento accesible, además de un carrusel inclusivo en la zona infantil de las viviendas.