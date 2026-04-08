El Periódico Extremadura

Vídeo | Las gasolineras más baratas de Cáceres son estas

Tras el comienzo de los ataques entre Irán, Israel y Estados Unidos se comenzó a prever un aumento del coste de los combustibles y, tras apenas un mes desde el inicio del conflicto, todo se ha ido cumpliendo tal y como se esperaba. Esta Semana Santa, con la gran cantidad de desplazamientos que se han producido en todas las carreteras extremeñas, casi todos lo deben haber comprobado. Ni siquiera la actuación del Gobierno ha logrado rebajar el coste de los consumidores en combustible: se aprobó el Consejo de Ministros liberar una parte de las reservas estratégicas de productos petrolíferos. Más información