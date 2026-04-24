El Periódico Extremadura

Vídeo | La "autovía de la esperanza" eleva la presión para unir Cáceres y Portugal antes de 2030

La Alianza Territorial Europea Norte de Extremadura-Beira Baixa ha iniciado una ronda de reuniones políticas para reclamar el desbloqueo definitivo de la autovía entre Moraleja y Castelo Branco, una infraestructura que considera clave para el futuro económico, turístico e industrial del norte de Extremadura y del centro de Portugal. La primera de esas reuniones se ha celebrado con el grupo parlamentario de Vox Extremadura, al que el colectivo ha trasladado la necesidad de pasar de los compromisos a las obras después de 25 años de reivindicaciones. Más información