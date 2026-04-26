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La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola en la Feria del Libro de Cáceres: "Esta ciudad lleva siglos demostrando que la cultura es identidad, proyecto y futuro"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola en la Feria del Libro de Cáceres: "Esta ciudad lleva siglos demostrando que la cultura es identidad, proyecto y futuro"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola en la Feria del Libro de Cáceres: "Esta ciudad lleva siglos demostrando que la cultura es identidad, proyecto y futuro"

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La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, quien acompañó a su compañero Jaime de los Santos en la presentación de su último libro, destacó la cultura como elemento de identidad y compromiso en la aspiración de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031

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