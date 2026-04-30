Ángel García Collado

Vídeo | Cáceres en 200 crónicas de Santos Benítez y Jiménez Berrocal para El Periódico Extremadura

Cáceres ha sumado este jueves una nueva cita con su memoria escrita en la Feria del Libro. Los cronistas oficiales de la ciudad, Santos Benítez Floriano y Fernando Jiménez Berrocal, han presentado Últimas 200 crónicas cacereñas, una recopilación de artículos publicados durante años en El Periódico Extremadura que repasan la historia local desde sus orígenes hasta la actualidad.