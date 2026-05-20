Ángel García Collado

Vídeo | La Cámara de Comercio de Cáceres se suma a la Capitalidad y la candidatura ronda ya las 200 adhesiones

La Cámara de Comercio de Cáceres se ha adherido este martes a la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en 2031, un respaldo que el Ayuntamiento ha presentado como el apoyo del sector empresarial no solo de la ciudad, sino también de la provincia. El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha rubricado la adhesión junto al presidente de la Cámara, Gabriel Álvarez, en un acto en el que ambos han subrayado la importancia económica, social y territorial del proyecto. Además, el alcalde ha anunciado las fechas clave en las que se decidirá todo para la ciudad.