E.V.V

Ana Valiente revela las tendencias que marcarán las bodas este año

La wedding planner analiza las tendencias que están marcando actualmente el mundo de la decoración nupcial, un sector que, según explica, ha experimentado una importante evolución en los últimos años. La experta destaca el auge de las bodas más naturales, personalizadas y cuidadas al detalle, donde la iluminación cálida, las flores y los colores intensos han ganado protagonismo frente a las decoraciones más clásicas y tradicionales. Además, pone el foco en nuevas propuestas decorativas que cada vez tienen más presencia en las celebraciones, como el uso de frutas, elementos orgánicos y mesas largas para crear ambientes más acogedores y visuales.