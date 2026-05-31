Ángel García Collado

Vídeo | Un aeródromo para que Cáceres despegue hacia Europa

El aeródromo de Cáceres no va a estar mañana. Tampoco pasado. Y probablemente no antes de 2030 o 2031 si se suman todos los pasos que quedan por delante: adjudicar la redacción del proyecto, completar casi tres años de trabajo técnico, resolver la tramitación ambiental y aeronáutica, licitar después la obra y construirla. Dicho así, puede parecer una eternidad. Pero quizá conviene mirar el calendario de otra manera. No como una decepción, sino como una oportunidad. Más información