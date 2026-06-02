Carlos Gil

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II Foro Sector Tabaquero | Una mirada a Europa

El sector tabaquero extremeño afronta un momento decisivo. Tras cinco años de crecimiento de la producción, con más superficie contratada y una clara recuperación de la actividad, el futuro vuelve a mirar a Europa. La revisión de dos directivas comunitarias, una de carácter fiscal y otra sanitaria, y la negociación de la próxima PAC marcarán buena parte del horizonte de un cultivo estratégico para Extremadura, que concentra el 98% de la producción nacional y sostiene miles de empleos en el norte de Cáceres.