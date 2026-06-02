Ángel García Collado

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Vídeo | Jesús Redondo, el hombre más longevo de España, sopla 111 velas en Cáceres

Jesús Redondo Bermejo ha cumplido este martes 111 años sentado en el lugar donde ahora transcurren sus días, la Residencia Asistida de Cáceres, rodeado de trabajadores, familiares y otros residentes que comparten con él algo más que una edad poco común: la memoria de un siglo entero. En su caso, incluso algo más. Nació en Cañaveral el 2 de junio de 1915, cuando España era todavía un país de carros, oficios pequeños, pueblos largos y vidas medidas por la rutina. Hoy, más de once décadas después, su nombre ocupa un lugar excepcional: es el hombre más longevo de España. Más información