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Vídeo | SOS por la cafetería de Agricultura en Cáceres: los funcionarios convocan un paro para que reabra al público

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Ángel García Collado

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Vídeo | SOS por la cafetería de Agricultura en Cáceres: los funcionarios convocan un paro para que reabra al público

Ángel García Collado

Cáceres
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Los funcionarios de la Junta de Extremadura que trabajan en la Consejería de Agricultura en Cáceres han decidido dar un paso más en apoyo a la cafetería del edificio, situada en el Arroyo de Valhondo. Según ha sabido este periódico, han convocado un paro este jueves, 11 de junio, a las 12.30 horas, junto a la puerta de la Administración, para reclamar una solución a la situación que atraviesa el establecimiento. Más información

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