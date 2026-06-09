Ángel García Collado

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Vídeo | SOS por la cafetería de Agricultura en Cáceres: los funcionarios convocan un paro para que reabra al público

Los funcionarios de la Junta de Extremadura que trabajan en la Consejería de Agricultura en Cáceres han decidido dar un paso más en apoyo a la cafetería del edificio, situada en el Arroyo de Valhondo. Según ha sabido este periódico, han convocado un paro este jueves, 11 de junio, a las 12.30 horas, junto a la puerta de la Administración, para reclamar una solución a la situación que atraviesa el establecimiento. Más información