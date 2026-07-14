Carlos Gil

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Vídeo | Cáceres, preparada para vivir una noche histórica con la Selección Española

Cáceres se prepara para vivir el España-Francia, en el que la selección se juega el pase a la final del Mundial. Horas antes del comienzo del partido, muchos bares de la ciudad ya estaban abarrotados de gente que espera hoy celebrar una noche histórica. Además, la Plaza de Toros de Cáceres volverá a convertirse este martes en punto de encuentro para seguir a la selección española. El recinto instalará de nuevo una pantalla gigante con sonido en directo para el España-Francia, después de la buena acogida que tuvo la iniciativa durante el encuentro frente a Bélgica.