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Vídeo | Malpartida de Cáceres quiere aprovechar el tirón de Los Barruecos y elimina la barrera que impedía crear más alojamientos turísticos
Malpartida de Cáceres cuenta con Los Barruecos, el Museo Vostell, una de las colonias de cigüeña blanca más singulares de Extremadura y una fiesta multitudinaria como la Pedida de la Patatera. Ahora, el municipio abre la puerta a que ese potencial turístico pueda acompañarse de una mayor oferta de alojamientos dentro del propio casco urbano. Más información
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