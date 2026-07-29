Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin
Vídeo | Malpartida de Cáceres quiere aprovechar el tirón de Los Barruecos y elimina la barrera que impedía crear más alojamientos turísticos

Vídeo | Malpartida de Cáceres quiere aprovechar el tirón de Los Barruecos y elimina la barrera que impedía crear más alojamientos turísticos

El Periódico Extremadura

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Vídeo | Malpartida de Cáceres quiere aprovechar el tirón de Los Barruecos y elimina la barrera que impedía crear más alojamientos turísticos

El Periódico Extremadura

Cáceres
RRSS WhatsAppCopiar URL

Malpartida de Cáceres cuenta con Los Barruecos, el Museo Vostell, una de las colonias de cigüeña blanca más singulares de Extremadura y una fiesta multitudinaria como la Pedida de la Patatera. Ahora, el municipio abre la puerta a que ese potencial turístico pueda acompañarse de una mayor oferta de alojamientos dentro del propio casco urbano. Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents