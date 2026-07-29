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Vídeo | Malpartida de Cáceres quiere aprovechar el tirón de Los Barruecos y elimina la barrera que impedía crear más alojamientos turísticos

Malpartida de Cáceres cuenta con Los Barruecos, el Museo Vostell, una de las colonias de cigüeña blanca más singulares de Extremadura y una fiesta multitudinaria como la Pedida de la Patatera. Ahora, el municipio abre la puerta a que ese potencial turístico pueda acompañarse de una mayor oferta de alojamientos dentro del propio casco urbano. Más información