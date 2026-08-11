E. P. E.

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Vídeo | «Nos han podido matar y nadie paró»: el relato de Sandra, Cristian y la perrita Nala, la familia de Cáceres que acabó contra el quitamiedos en la A-66

Lo que iba a ser un domingo de piscina con su pareja y su perrita Nala terminó en plena A-66, con el coche destrozado contra el quitamiedos y el susto todavía metido en el cuerpo. Sandra es la conductora que este domingo 9 de agosto sufrió una salida de vía en la autovía a la altura de Jarilla y que ahora trata de localizar al Hyundai blanco que, según su testimonio, invadió el carril por el que circulaba y continuó su marcha sin detenerse. Más información