E. P. E.

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Vídeo | La Policía Local de Cáceres controlará con un radar móvil la velocidad en la calle La Bula ante las quejas de peatones y vecinos

La velocidad a la que circulan algunos vehículos por la calle La Bula, una de las conexiones entre el entorno de los Juzgados y la Ronda Sureste de Cáceres, ha llevado al Ayuntamiento de Cáceres a reforzar la vigilancia en este vial. La Policía Local incorporará la zona a sus controles periódicos con radar móvil después de que una queja ciudadana alertara sobre el exceso de velocidad y provocara la elaboración de un informe para estudiar las posibles medidas que podían adoptarse. Más información