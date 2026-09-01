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VÍDEO | El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos junto a varios concejales y concejalas del Equipo de gobierno reciben a los niños y niñas de la Concilioteca del Ayuntamiento de Cáceres

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Álvaro Quintanilla

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VÍDEO | El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos junto a varios concejales y concejalas del Equipo de gobierno reciben a los niños y niñas de la Concilioteca del Ayuntamiento de Cáceres

Álvaro Quintanilla

Cáceres
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El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, acompañado por varios concejales y concejalas del Equipo de Gobierno, ha recibido a los niños y niñas que participan en la Concilioteca del Ayuntamiento de Cáceres. Durante el encuentro, han podido compartir un rato con los más pequeños y conocer de cerca las actividades que se desarrollan en este espacio.

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