Álvaro Quintanilla

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VÍDEO | El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos junto a varios concejales y concejalas del Equipo de gobierno reciben a los niños y niñas de la Concilioteca del Ayuntamiento de Cáceres

Álvaro Quintanilla

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, acompañado por varios concejales y concejalas del Equipo de Gobierno, ha recibido a los niños y niñas que participan en la Concilioteca del Ayuntamiento de Cáceres. Durante el encuentro, han podido compartir un rato con los más pequeños y conocer de cerca las actividades que se desarrollan en este espacio.