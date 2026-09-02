Álvaro Quintanilla

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Vídeo | Rock, rap, indie y electrónica sobre el escenario: tres días para descubrir la nueva música extremeña en Cáceres

Cáceres volverá a convertirse esta semana en punto de encuentro para la música extremeña con la celebración de la 18ª edición de Escenario AMEX, que se desarrollará los días 4, 5 y 6 de septiembre en el Foro de los Balbos. Organizado por la Asociación de Músicos de Extremadura (AMEX) con la colaboración del Ayuntamiento de Cáceres, la Diputación Provincial y el Espacio Belleartes, el festival mantiene su objetivo de servir de escaparate a artistas y bandas de la región y ofrecerles un escenario en el que presentar sus proyectos ante el público. Más información