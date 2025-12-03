Suceso
Siete personas evacuadas por el incendio en una vivienda en Jaraíz de la Vera
Una vecina requirió atención médica por inhalación de humo, mientras la Guardia Civil desalojaba a otras seis personas del bloque
Un total de siete personas han sido evacuadas este miércoles por la tarde de un bloque de viviendas en la localidad cacereña de Jaraíz de la Vera, debido a un incendio que se originó, presuntamente, por un brasero eléctrico.
El suceso fue notificado al 112 alrededor de las 15:30 horas, alertando de fuego en una vivienda con una persona en el interior. Varias patrullas de la Guardia Civil se movilizaron de inmediato.
A su llegada, los agentes confirmaron que la única moradora de la vivienda afectada ya había logrado salir. Sin embargo, en una medida de prevención, procedieron a desalojar a varios vecinos del edificio de cuatro plantas. En total, siete personas de dos viviendas fueron evacuadas mientras los equipos de extinción actuaban.
Solo la residente del inmueble afectado requirió la atención de los servicios sanitarios en el lugar ante la posible inhalación de humo.
El edificio permaneció desalojado mientras los bomberos del parque de Jarandilla llevaban a cabo las tareas de extinción y ventilación.
Regreso a los hogares
Una vez finalizada la intervención, los bomberos confirmaron que no se apreciaban daños estructurales, permitiendo a los siete vecinos evacuados regresar a sus hogares. Afortunadamente, no hay que lamentar daños personales.
Las primeras investigaciones apuntan a que el origen del fuego fue un brasero eléctrico.
