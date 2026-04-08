La administración de la calle Laguna en Palomero, Cáceres, ha repartido la suerte al vender un boleto premiado con más de 113.000 euros en el sorteo de Euromillones
El alcalde de Palomero, Antonio Ignacio Martín, celebra que el municipio sea noticia por un acontecimiento positivo, tras el premio de Euromillones que ha recaído en un vecino de la localidad Más información
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