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Cinco detenidos por el robo continuado de cableado de cobre en Calzadilla y Moheda de Gata por un valor superior a 18.000 euros
Los robos, han causado interrupciones en las comunicaciones y elevados costes de reparación, afectando a servicios fundamentales en la zona Más información
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