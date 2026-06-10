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Cinco detenidos por el robo continuado de cableado de cobre en Calzadilla y Moheda de Gata por un valor superior a 18.000 euros

Cinco detenidos por el robo continuado de cableado de cobre en Calzadilla y Moheda de Gata por un valor superior a 18.000 euros

Sofía Pérez Ramiro

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Cinco detenidos por el robo continuado de cableado de cobre en Calzadilla y Moheda de Gata por un valor superior a 18.000 euros

Sofía Pérez Ramiro

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Los robos, han causado interrupciones en las comunicaciones y elevados costes de reparación, afectando a servicios fundamentales en la zona Más información

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