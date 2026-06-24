P.P.

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Vídeo | Más móviles y menos autonomía: así han cambiado los niños que llegan a los campamentos de Cáceres

Los campamentos se erigen como espacios clave para el desarrollo de habilidades sociales y la toma de decisiones, más allá del entretenimiento estival. Educadores como Francisco Hurtado y sus compañeras María y Cristina defienden el valor de la desconexión digital y las experiencias reales para fomentar la interacción y la independencia de los jóvenes