Sofía Pérez Ramiro

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Una nueva IA gratuita hecha a medida para ayudar a los ayuntamientos de los municipios más pequeños de la provincia de Cáceres

La nueva plataforma de Inteligencia Artificial, que se presenta con el nombre de Dip-Ia, busca liberar tiempo de burocracia y destinarlo a tareas de mayor valor, sin sustituir al trabajador Más información