Sara Fernández

Pedro Duque: "Estamos en un momento en el que la gente sabe menos de ciencia que antes"

Cuando el sol esté a punto de ponerse, y si las nubes no lo impiden, un histórico eclipse solar oscurecerá el cielo del 12 de agosto de 2026, cuando la sombra de la Luna cruce la Península en uno de los momentos de mayor afluencia turística del año. La franja de observación privilegiada partirá del noroeste, en Galicia, y avanzará en diagonal hacia el Mediterráneo, pasando por Aragón, por el sur de Catalunya y terminando en las Baleares.