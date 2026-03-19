Sara Fernández

Registran una brillante bola de fuego a 108.000 kilómetros por hora desde Calar Alto (Almería)

Una brillante bola de fuego de origen asteroidal fue registrada durante la noche del 17 de marzo al cruzar el cielo a una velocidad inicial de 108.000 kilómetros por hora. El hecho se produjo a las 22:30 horas (Tiempo Universal) y fue grabado por los detectores del Proyecto SMART que operan en los observatorios de Calar Alto (Almería), La Hita (Toledo), Sierra Nevada, La Sagra y Otura (Granada), y en Sevilla.