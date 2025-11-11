Redacción

El cáncer de mayor incidencia entre los hombres es el de próstata, ¿hay algún tratamiento específico para este tipo de tumor?

Los tumores de próstata cuentan con tres tratamientos específicos que son la cirugía, la hormonoterapia y la radioterapia. El oncólogo Antonio L. Seral se centra en esta última terapia y explica algunas de las técnicas principales de las que disponen los facultativos para tratar este tipo de cáncer de manera eficiente y con los mínimos efectos secundarios para los pacientes.