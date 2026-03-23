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¿Cómo poner límites en nuestras relaciones sociales? ¿cómo decir que no?

¿Cómo poner límites en nuestras relaciones sociales? ¿cómo decir que no?

Redacción

¿Cómo poner límites en nuestras relaciones sociales? ¿cómo decir que no?

Redacción

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Las relaciones interpersonales son esenciales para nuestro bienestar y desarrollo personal, ya que a través de ellas nos relacionamos, compartimos experiencias y construimos vínculos con otras personas. Sin embargo, para que estas relaciones sean sanas y equilibradas es importante aprender a establecer límites que nos permitan cuidar de nuestro bienestar y respetar nuestras propias necesidades, relata la psicóloga clínica, Raquel Roizner.

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