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Síndrome del túnel carpiano: señales tempranas que suelen pasarse por alto

Síndrome del túnel carpiano: señales tempranas que suelen pasarse por alto

Redacción

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Síndrome del túnel carpiano: señales tempranas que suelen pasarse por alto

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El síndrome del túnel carpiano se suele manifestar con hormigueos o alteración de la sensibilidad en los dedos. La especialista en traumatología y cirugía ortopédica, Gemma Pidemunt, señala cuándo tenemos que consultar con un facultativo y qué soluciones existen antes de proceder a una cirugía.

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