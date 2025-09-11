El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez, han asistido este miércoles al preeestreno de 'El cautivo', la película del director Alejandro Amenábar sobre Miguel de Cervantes, que se ha celebrado en el cine Callao de Madrid.

El jefe del Ejecutivo y su mujer han acudido a esta 'premier' en la misma jornada en la que Begoña Gómez ha declarado ante el juez de instrucción Juan Carlos Peinado por presunta malversación en la contratación y funciones de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.