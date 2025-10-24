Fundación Princesa de Asturias

VÍDEO. Así fue el discurso de Graciela Iturbide, premio Princesa de Asturias de las Artes 2025

La fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025, ha dicho en su discurso que "la fotografía no es la verdad, sino la interpretación de una realidad que el artista aprehende en función de sus conocimientos, sus emociones, sus sueños y su intuición".