Sara Fernández

Encuentran huevos de dinosaurio en Francia que revelan una conexión con la Patagonia argentina

¿Cómo pueden estar emparentados dos nidos de dinosaurio separados por un océano? Alain Cabot, descubridor de decenas de huevos fósiles en territorio francés, sostiene que sus hallazgos pertenecen a la estirpe de los Titanosaurus que habitó la Patagonia argentina hace al menos 70 millones de años.

"En octubre empezamos a buscar en una zona arcillosa y descubrimos los primeros huevos, por decenas, pero enterrados debe de haber centenas", contó a EFE Cabot, geólogo de formación y propietario de un parque privado dedicado a los dinosaurios en Mèze (a unos 30 kilómetros de Montpellier).