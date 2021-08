El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, ha respondido a las declaraciones de Guardiola, afirmando que le gustaría ser seleccionador: "Me encantaría, ojalá lo fuera. Me encantaría ver a la selección bajo su impronta, no creo que pudiera tener mejor seleccionador España", ha afirmado.El técnico también ha explicado la ausencia de algunos jugadores de los que han acumulado más desgaste: "Ellos querían venir, pero hemos pensado que está bien que descansen, que vean los toros tras la barrera y vean que hay compañeros preparados para competir y a buen nivel", ha afirmado.