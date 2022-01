El entrenador del Getafe CF, rival de la Real Sociedad en esta jornada 22 de LaLiga Santander, vivió su primer partido como entrenador en el nuevo Anoeta. El técnico del conjunto madrileño, que logró empatar a cero en un buen partido de los azulones en labores defensivas, quedó admirado de la 'belleza' del Reale Arena y del crecimiento de la Real Sociedad como club. "Es impresionante el crecimiento de la Real Sociedad como club. Está a la altura de lo que he vivido yo de niño y como jugador. Yo era un gran admirador de la Real de los 80 de Zamora, Satrustegui... está a la altura de la historia de la Real Sociedad. Enhorabuena no solo por el trabajo, no solo por el equipo, sino por el club, que crece a toda velocidad", dijo el técnico madrileño.