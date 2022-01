Joan Jordán, jugador del Sevilla, ha firmado esta mañana su ampliación de contrato hasta 2027, en un acto ante los medios de comunicación para valorar su nuevo contrato, el más largo dentro de la actual plantilla sevillista.Además ha sido la primera vez que hablaba públicamente tras recibir el impacto de una barra en el Benito Villamarín. "Hasta ahora he estado callado, no me he querido pronunciar. No sentía el decir nada. Voy a decir una cosa y voy a zanjar el tema por mi parte. Quiero dejar claro que yo fui el agredido y a partir de ahí lo demás está de más. Es una pena que pasen estas cosas en los estadios. Tenemos que mostrar educación a los niños. A nivel personal lo hemos pasado bastante mal. Mi familia ha recibido amenazas. Esto no debería suceder. Yo zanjo el tema. Cada uno que opine lo que quiera y que cada uno tiene la clase que quera tener. No voy a decir nada más", ha dicho.