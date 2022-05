Kylian Mbappe ha firmado una ampliación de contrato con el París Saint Germain que mantendrá al delantero francés ligado al equipo de la Ligue 1 hasta 2025, según informó el sábado 21 de mayo el campeón francés. Mbappe y el presidente del club, Nasser Al Khelaifi, posaron sosteniendo una camiseta del PSG "Mbappe 2025" antes del último partido de la Ligue 1 contra el Metz, mientras el público estallaba cuando Al Khelaifi dio la noticia en el Parque de los Príncipes. El delantero francés, cuyo contrato actual expira el 30 de junio, ha sido ampliamente anunciado para fichar por el Real Madrid. El jugador de 23 años, uno de los mejores talentos del juego que irrumpió en la escena como un adolescente y ayudó a Francia a ganar la Copa del Mundo en 2018, estaba listo para salir en una transferencia gratuita cuando su contrato expiró al final de la temporada. El PSG fichó a Mbappe del AS Mónaco en 2017 en un acuerdo que, según los informes, rondaba los 180 millones de euros, lo que le convirtió en el segundo fichaje más caro del mundo después de Neymar, que llegó al PSG procedente del Barcelona por 222 millones de euros. La oferta del Real Madrid para fichar a Mbappe el año pasado fue rechazada por el club parisino, que parecía dispuesto a perderlo en una transferencia gratuita este año. Los informes del año pasado afirmaban que el equipo español había ofrecido al PSG hasta 200 millones de euros por el francés. El PSG no tenía intención de vender a su joven talismán en su búsqueda de la gloria en la Liga de Campeones, pero el club francés se quedó muy corto esta temporada cuando el Real Madrid protagonizó una heroica remontada en la vuelta de los octavos de final que dejó fuera de la competición al club francés. El PSG se había reforzado el año pasado con el fichaje de Lionel Messi, procedente del FC Barcelona, para añadir potencia a una plantilla repleta de estrellas. Pero, aparte de recuperar el título de la Ligue 1, el club francés no consiguió ningún otro trofeo. Mbappe, sin embargo, destacó individualmente, marcando 36 goles y dando 26 asistencias para el PSG en todas las competiciones esta temporada.